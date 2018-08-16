"Завтрак съешь сам": ученые доказали пользу утреннего приема пищи

Британские ученые в ходе очередных научных изысканий пришли к выводу, что перед утренней зарядкой обязательно надо завтракать. Завтрак перед тренировкой - важная часть эффективности последней.

Группа исследователей провела эксперимент, участниками которого стали двенадцать мужчин-волонтеров. Тестируемым предлагалось завтракать кашей с молоком, либо проводить тренировки натощак, согласно графику.

Научная статья опубликована в American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism. Как оказалось, завтрак перед тренировкой повышает скорость поглощения глюкозы мышечной тканью и обмена веществ при дальнейших приемах пищи.

Углеводная нагрузка, выяснили эксперты, помогает организму быстрее расщеплять углеводы и переваривать еду и после тренировки. А уровень глюкозы в крови человека, или гликемия, является важным показателем здоровья человека.