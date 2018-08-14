Диетолог предупреждает, что чай может быть вреден для здоровья

Диетолог рассказала о вреде чая организму и болезнях, провоцируемых напитком. Популярная в США Эксперт-натуропат Лиза Гай советует заменить заваривание чайных листьев на более полезный травяной сбор.

Отмечается, что у людей, страдающих анемией, чай может снизить способность организма получать железо из продуктов питания. Горячий чай раздражает слизистую и может привести к раку пищевода.

Опасен этот любимый многими напиток и при беременности – возможны выкидыши или возникать проблемы с фертильностью.

Слишком частое употребления чая может вызвать артрит и ревматизм, пишет HotGeo.

Все перечисленные болезни вызваны химикатами, которые впитывают чайные листья и чайные пакетики, они высвобождаются в кипятке.