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Новый метод анализа крови поможет диагностировать рак
14 августа 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Национального института здоровья в Великобритании предложили предопределять потенциальное развитие рака при помощи анализа крови. Делать это предлагается с помощью биомаркера заболевания почек.
Как выяснили специалисты, если у человека наблюдается повышенная концентрация маркера KIM-1, которая связана с повреждением почек, то есть риск, что в течение 5 лет у пациента вероятна онкология.
Результаты исследования опубликованы в Clinical Cancer Research. Эта работа ученых позволит диагностировать рак еще на ранней стадии и более успешно с ним бороться.
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