Новый метод анализа крови поможет диагностировать рак

Сотрудники Национального института здоровья в Великобритании предложили предопределять потенциальное развитие рака при помощи анализа крови. Делать это предлагается с помощью биомаркера заболевания почек. Ученые назвали пять онкологически опасных профессий

Как выяснили специалисты, если у человека наблюдается повышенная концентрация маркера KIM-1, которая связана с повреждением почек, то есть риск, что в течение 5 лет у пациента вероятна онкология.

Результаты исследования опубликованы в Clinical Cancer Research. Эта работа ученых позволит диагностировать рак еще на ранней стадии и более успешно с ним бороться.