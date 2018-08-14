Как не заболеть, пользуясь климат-контролем и кондиционером
14 августа 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Создавать "зону комфорта" себе в жару, которая установилась этим летом, надо с умом, ведь неправильное пользование климатической системой может привести к ее неполадкам и проблемам со здоровьем.
Разница температур в вашем автомобиле и на улице должна быть не больше 7 градусов. Не рекомендуется направлять холодный поток воздуха на лицо, лучше, если будут обдуваться стекло или ноги, пишет "СП".
Нужно учитывать, что при включенном климат-контроле воздух сначала поступает гораздо холоднее, чем выставленная температура.
Если поездки происходят за короткое время, не надо сильно охлаждать салон автомобиля, ведь в таком случае происходит слишком сильная и частая смена температур, а это стресс для организма.
Издание напоминает, что климат-контроль максимально эффективно работает только в автоматическом режиме.
Чтобы система кондиционирования вашего авто работала исправно, не забывайте проверять уровень фреона. Также нужно следить и за тем, чтобы на испарителе не образовывались грибки и вовремя менять фильтры кондиционера.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес