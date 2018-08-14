Список разрушающих здоровье человека привычек обнародовали специалисты

Ученые обнародовали список привычек, разрушительно влияющих на человеческий организм. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

Первым в данном перечне идет малоподвижный образ жизни. Люди, которые пренебрегают физической активностью, рискуют заболеть раком. Злокачественные опухоли могут появиться в кишечнике, молочных железах, предстательной железе и других органах.

Также, по мнению ученых, процитированных сайтом РЕН ТВ, вредно употреблять пищу, приготовленную на газовой плите. В такой еде содержится ряд химических соединений, которые отравляют организм.

Самая опасная привычка из составленного специалистами списка – недосып. Проведенные исследования продемонстрировали, что при дефиците сна резко повышается вероятность онкологических недугов, отмечается в процитированной заметке.