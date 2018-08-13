Медики рассказали о средстве для победы над гипертонией без приема таблеток
13 августа 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Медики из Великобритании рассказали о способе победить гипертонию, который не предусматривает приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.
Исследования, которые провели специалисты, продемонстрировали, что отказ от употребления спиртных напитков в течение месяца оказывает благотворное воздействие на организм, пишет сайт saphris.ru. Среди зарегистрированных позитивных эффектов – снижение артериального давления. Из материала, выложенного на портале, следует, что людям, желающим вылечиться от гипертонии, следует полностью воздерживаться от алкоголя.
Ранее сообщалось, что японские исследователи нашли способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые рекомендовали несколько раз в неделю принимать горячие ванны или посещать сауну.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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