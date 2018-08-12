Названы болезни, которые россияне привозят из отпуска

Вернувшись из экзотического путешествия, российский турист может привезти не только яркие впечатления и сувениры, но и подхватить какую-нибудь болезнь. А врачи еще не сразу смогут поставить путешественнику диагноз.

С некоторыми заболеваниями российские медики сталкиваются в редких случаях. Специалисты по тропическим болезням даже в Москве - редкость.

Начнем с Европы, которую тоже безопасной не назовешь. В прошлом году Болгария стала рассадником энтеровирусных инфекций, дизентерии, сальмонеллеза. В Северной Европе легко встретиться с клещом - переносчиком энцефалита, в Южной - возрастает риск заражения лейшманиозом.

Лихорадка Денге - опасное вирусное заболевание, от которого нет вакцины, распространена в странах Латинской Америки, в Таиланде, в Бангладеш, в Иране, Индии, Пакистане, в среднеазиатских странах СНГ и на Кавказе.

Дракункулез вызывает нематода (круглый червь) ришта, личинки которого человек глотает в водой из заражённого источника – колодца или водоёма. "Знакомство" с ним возможно в странах Центральной Азии и в африканских тропиках.

Амебиаз развивается при заражении одноклеточным паразитом Entamoeba histolytica, предпочитающим обживать и разрушать толстый кишечник. Его можно подхватить в любимой многими Турции.

Анкилостомоз россияне чаще всего везут из Таиланда, где паразита lavra migrans легко "подцепить" на пляже, загорая плежа на песке или гуляя босиком. Личинка паразита внедряется под кожу, развивается в червя, который ищет выход в кровеносную систему.

Специалисты советуют в заграничных странах пить только бутилированную воду, купаться в бассейнах, загорать в шезлонгах и всегда носить обувь. И не надо покупать экзотическую еду на улицах.