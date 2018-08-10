Простой способ избежать инфаркта и инсульта посоветовали японские исследователи

Ученые из Японии нашли простой способ избежать инфаркта и инсульта. Об этом говорится в заметке, появившейся некоторое время назад в русскоязычном сегменте интернета.

Как пишет сайт nashsovetik.ru, специалисты пришли к выводу, что эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются горячие ванны. В ходе исследований было установлено, что горячая вода способствует улучшению кровоснабжения миокарда. Кроме того, она снижает артериальное давление.

Подобного рода ванны следует принимать пять раз в неделю, говорится в процитированном материале. Также для сердца полезно посещение бань и саун. Париться в данных заведениях рекомендуется с той же периодичностью.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали советы по спасению от жары для людей, которые страдают гипертонией.