Эксперты назвали самую распространенную причину смерти молодых мужчин в России

Эксперты озвучили главный фактор преждевременной смертности молодых мужчин в России и Европе. Ученые сделали вывод, что основной причиной смертей является чрезмерное потребление алкогольных напитков. Возможно, мужчины в России не столь привлекательны

Курение, употребление запрещенных веществ, несбалансированная еда меньше влияют на преждевременную смертность у мужского населения, отмечают сотрудники Высшей школы экономики и ЦНИИ здравоохранения Минздрава России.

Чрезмерное употребление спиртных напитков часто приводит к несчастным случаям с летальным исходом. Кроме того, алкоголь вызывает зависимость, его употребление увеличивает риск развития тяжёлых заболеваний. Среди них диабет, сердечно-сосудистые, онкология, неинфекционный гепатит, цирроз печени и другие.

Эти исследования специалистов касаются не только России, но и молодых мужчин, живущих в странах Европы.