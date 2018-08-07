На Южном Урале всех приглашают на банную неделю

Всю следующую неделю, с 11 по 19 августа, на территории семейного курорта «Утес» соберутся лучшие банщики страны.

Экофест «Иди в баню» позволит не только ознакомиться с современными техниками оздоровления, но и купить сувениры, поучаствовать в конкурсах, попробовать различные настои трав, увидеть редкие музыкальные номера, а также выиграть призы и подарки в конкурсах и лотерее.

Вход для всех желающих бесплатный, программа доступна на сайте курорта или по телефону +7 (351) 214-14-44.