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Почему пластиковые упаковки признали опасными для здоровья детей
6 августа 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Американской академии педиатрии пришли к выводу, что пластиковые упаковки для еды могут подорвать здоровье детей. Специалистами были проанализированы почти 80 научных работ по этой теме.
Отчет о работе был опубликован в журнале Pediatrics.
Многие вредные компоненты попадают в продукты из пластика, бумаги, клея, красителей и других веществ, из которых состоит упаковка. Например, в пластиковых контейнерах находится бисфенол, который влияет на гормон эстроген. Из-за него увеличивается вес, повреждается иммунная и нервная система. В продукты питания он попадает при длительном хранении или нагреве.
Также в пластиковой упаковке содержатся фталаты, которые способны вызывать ожирение и сердечно-сосудистые болезни, а также они способны влиять на развитие мужских половых органов.
Перхлораты, которые используются для упаковки сухих продуктов, оказывают влияние на состояние щитовидной железы и мозга.
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