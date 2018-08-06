Названы 8 привычных продуктов, которые могут нести опасность здоровью

Специалисты назвали восемь самых распространенных продуктов, которые могут навредить здоровью, если их слишком часто употреблять. На первом месте этого антирейтинга оказалась морковь.

Если морковь употреблять каждый день, это может привести к излишнему накоплению в организме молекул бета-каротина, развитию заболевания каротинемии, приводящего к тому, что кожа приобретает желтый или оранжевый оттенок.

Тунец в большом количестве может привести к увеличению уровня содержания ртути в организме. Это происходит из-за того, что эта рыба способна накапливать метилртуть в мышечной ткани. Человек при этом испытывает проблемы с памятью и с обучаемостью.

Сердечникам и принимающим антикоагулянты надо быть осторожнее с употреблением капусты. В ней много витамина К, который способствует свертыванию крови.

Арахисовое масло на четвертом месте этого списка. Оно вызывает серьезную аллергию, приводящую к анафилаксии, вплоть до потери сознания.

Слишком большое употребление обычной воды приводит к гипонатриемии - водной интоксикации, опасной прежде всего для головного мозга. Вода разбавляет концентрацию натрия в крови и создает дисбаланс электролита.

В составе сырого горького миндаля присутствует токсичная синильная кислота, которая может причинить вред организму. Так что им тоже не стоит злоупотреблять.

Большое количество соевого соуса может вызвать гипернитриемию. Это когда концентрация натрия в плазме во много раз больше нормы. Человек начнет терять сознание и может впасть в кому.

В мускатном орехе есть миристицин, он обладает галлюциногенными эффектами. В чистом виде миристицин — вещество токсическое, поэтому даже пять граммов единовременного потребления такой специи могут навредить организму.