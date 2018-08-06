Эксперты предупредили об опасности кондиционеров в жару

В жаркую погоду можно получить не только простудные заболевания, но и обострение сердечно-сосудистых, предупредили врачи. Это может произойти из-за спазма сосудов при резком охлаждении организма. Ученые рассказали о пользе кондиционера для мозга человека

На прошлой неделе в Москве и многих других регионах России установилась жаркая погода. Врачи предупреждают, что человеческому организму вреден резкий перепад температур: когда человек входит с жары в помещение, где работает кондиционер, он может простудиться или получить скачок давления.

«Резкий перепад температуры отрицательно влияет на организм человека. На жаре сосуды расширяются, а когда человек входит в помещение с кондиционером, происходит резкое сужение сосудов. Человек может простыть из-за резкого переохлаждения. Спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, скачкам давления», - поясняют врачи.

В группе риска также находятся люди с ожирением и диабетом, добавляют специалисты. Им следует проявлять особую осторожность в жаркое время и не допускать резких перепадов температуры, лучше охлаждаться постепенно, передает советы экспертов РИА Новости.