Ученые рассказали о влиянии интернета на сон
5 августа 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые доказали взаимосвязь между интернет-зависимостью и хроническим недосыпанием. Выяснилось, что привыкшие посидеть в Интернете перед сном рискуют обострением хронических заболеваний и падением работоспособности.
Отмечается, что среди подростков и молодых людей (13-30 лет) существует значительная связь между недостаточным сном и временем, проведенным в компьютерных играх, просмотром телевизора или видео вечером, тогда как для пожилых людей (31-59) корреляция связана с использованием ПК и смартфонов, сообщает "Актуальные новости".
Качество сна может зависеть не только от количества времени, но от самого пространства, где человек отдыхает. Из-за шума от просмотра видео мозг начинает воспринимать окружающую среду иначе, просыпаясь еще не заснув. В итоге человек меньше, и совсем не может выспаться.
Специалисты советуют перед началом отдыха полностью отказаться от портативных гаджетов.
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