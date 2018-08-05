Ученые рассказали о влиянии интернета на сон

Ученые доказали взаимосвязь между интернет-зависимостью и хроническим недосыпанием. Выяснилось, что привыкшие посидеть в Интернете перед сном рискуют обострением хронических заболеваний и падением работоспособности.

Отмечается, что среди подростков и молодых людей (13-30 лет) существует значительная связь между недостаточным сном и временем, проведенным в компьютерных играх, просмотром телевизора или видео вечером, тогда как для пожилых людей (31-59) корреляция связана с использованием ПК и смартфонов, сообщает "Актуальные новости".

Качество сна может зависеть не только от количества времени, но от самого пространства, где человек отдыхает. Из-за шума от просмотра видео мозг начинает воспринимать окружающую среду иначе, просыпаясь еще не заснув. В итоге человек меньше, и совсем не может выспаться.

Специалисты советуют перед началом отдыха полностью отказаться от портативных гаджетов.