Врачи рассказали, как уберечься от солнечного удара

Солнечный удар можно получить, даже находясь в северных широтах, доказали медики. Поэтому в солнечные дни необходимо наносить солнцезащитные средства и пить больше воды, советуют врачи.

«Солнечный удар можно получить даже в северной широте. Поэтому, отправляясь на улицу, не забудьте надеть головной убор. Возьмите с собой необходимое количество воды. Обязательно контролируйте время нахождения на солнце. Не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами», - посоветовал врач-терапевт Алексей Безымянный.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца) лучше всего не загорать, желательно находиться в тени и избегать открытых солнечных лучей.

«В жару желательно пить чистую воду, не ледяную, но прохладную. Сладкие напитки не утоляют жажду, а напротив, вызывают обезвоживание организма. Кроме того, в жару нежелательно употреблять соленое – снеки, чипсы, сухари. Соль также задерживает воду в организме», - приводит рекомендации врачей РИА Новости.