Ученые предупреждают о глобальной эпидемии в метро

Метрополитен является не только удобным видом транспорта, но и несет серьезную угрозу здоровью. Именно там может начаться глобальная суперэпидемия. Специалисты собрали образцы с ладоней людей, использующих этот транспорт.

Результаты показали, что среди многочисленных обитающих в метро бактерий находится и Helicobacter pylory, которая может привести к язвам желудка и двенадцатиперстной кишки, к гастриту и даже раку желудка, сообщает Daily Mail.

По мнению микробиологов из немецкого Института Ганса Ноэля и их коллег из Университета Гонконга, большое количество опасных бактерий постоянно мутирует, причем содействие этому оказывают некоторые антибиотики, которые в скором времени могут стать бесполезными.