Ученые предупреждают о глобальной эпидемии в метро
3 августа 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Метрополитен является не только удобным видом транспорта, но и несет серьезную угрозу здоровью. Именно там может начаться глобальная суперэпидемия. Специалисты собрали образцы с ладоней людей, использующих этот транспорт.
Результаты показали, что среди многочисленных обитающих в метро бактерий находится и Helicobacter pylory, которая может привести к язвам желудка и двенадцатиперстной кишки, к гастриту и даже раку желудка, сообщает Daily Mail.
По мнению микробиологов из немецкого Института Ганса Ноэля и их коллег из Университета Гонконга, большое количество опасных бактерий постоянно мутирует, причем содействие этому оказывают некоторые антибиотики, которые в скором времени могут стать бесполезными.
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