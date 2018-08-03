Специалисты подсчитали долю смертей от связанных с питанием заболеваний

Около 63% смертей в Российской Федерации связаны с заболеваниями, возникающими из-за неправильного питания, сообщили в Роспотребнадзоре. Производители обязаны очень доступно информировать потребителя о составе продукта. Диетологи объяснили, почему все больше россиян страдают ожирением

Ведомство предупреждает, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

По данным Роспотребнадзора, в России распространённость ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужского населения.