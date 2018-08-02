Какие заболевания лечит кошка

Общение с пушистыми любимцами приносит не только удовольствие, но и пользу для здоровья, ведь кошки способны помочь при многих заболеваниях. Кстати, в Великобритании эти животные даже продаются в аптеках. Где оставить кошку на время отпуска

У лечения кошками есть научное название – фелинотерапия. Как отмечают медики Великобритании и Соединенных Штатов, кошки очень неплохо помогают людям, страдающим психическими заболеваниями, болезнями сердца, повреждениями мозга и даже могут поспособствовать полному исцелению зависимых от алкоголя и наркотиков.

Кошек исследовали в Национальном Университете Лечебных Методов Воздействия Лондона. Выяснилось, что эти животные способны вырабатывать магнитное поле не менее сильное, чем современная медицинская аппаратура.

А кошачье мурлыканье, выяснили ученые из Института общения животных в Северной Каролине, укрепляет кости. Все благодаря звуковому диапазону, в котором мурлычат кошки – от 27 до 44 герц. Особенно полезно слушать мурчащего кота, когда он лежит на вас, поскольку важны еще и вибрации, которые он при этом создает. При различных болезнях важно место, где решил прилечь ваш "домашний врач". При бронхите - на груди, при артрите - на воспаленном суставе, при атеросклерозе и мигренях – у головы.

Кстати, имейте ввиду: стерилизация или кастрация - операции, после которых питомец теряет часть своей целительной силы.