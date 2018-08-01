Учеными найден способ остановить облысение

Сотрудники Университета Джона Хопкинса (США) изобрели лекарство, которое способно остановить процесс облысения. Также прекращается обесцвечивание волос и воспаление кожного покрова головы.

Если в рационе у человека преобладает пища с высоким содержанием жиров и холестерина, увеличивается риск облысения, поседения и воспалений кожи.

Американские ученые генетическим путем модифицировали лабораторных мышей, развив у них атеросклероз. Часть грызунов посадили на диету, богатую жирами и холестерином, другим давали обычный корм. У первой группы развивались все ожидаемые симптомы: выпадение шерсти, проблемы с кожей.

Специалисты решили применить препарат D-PDMP, который приостанавливает синтез гликосфинголипидов, входящих в состав клеточных мембран. Их большое количество в клетках-кератиноцитах, помогающих регулировке пигментации глаз, волос и кожи. У грызунов, получавших D-PDMP, процессы воспаления и облысения остановились, а потом обратились вспять, передает РИА Новости.

Исследования еще будут продолжаться, но ученые уверены, что созданный препарат потенциально может быть применен в скором будущем для борьбы с подобными хроническими заболеваниями, в том числе с псориазом и проблемами после пластической хирургии.