ВОЗ опубликовала рекомендации по защите от жары

В связи с опасно жаркой погодой, установившейся в ряде регионов мира, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по защите от негативного влияния высоких температур.

В 2003 году в Европе от жары скончалось 70 тысяч человек. В 2010 году в России от аномально высоких температур погибло свыше 56 тысяч человек, привела свои данные организация. Специалисты ВОЗ считают, что эта тенденция продолжится в связи с глобальным изменением климата.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют поддерживать в помещении дневную температуру не выше 32 градусов, а ночную – не выше 24. Для этого можно проветривать жилище по ночам и рано утром, а в течение дня развешивать в комнатах влажные полотенца.

Для предотвращения преждевременной гибели и негативного влияния на здоровье специалисты советуют не выходить на улицу в самое пекло, а проводить дневные жаркие часы в кондиционированном помещении. Физическую работу лучше выполнять рано утром, избегая перегрузок. Также необходимо чаще принимать прохладную ванну или душ, носить одежду из легких натуральных тканей, пить больше воды и отказаться от алкоголя.

В жаркое время ни в коем случае нельзя оставлять в припаркованных автомобилях детей или домашних животных, напоминает РИА Новости рекомендации специалистов.