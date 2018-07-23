Названа болезнь, повышающая риск развития рака
23 июля 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Группа специалистов из Австралии, Великобритании и США проанализировала данные 20 миллионов пациентов. Исследование показало, что сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологии.
У женщин с этим заболеванием на 27% больше вероятность заболеть раком, чем у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний, сообщает РИА Новости. Для представителей сильной половины человечества этот показатель достигает 19%.
По мнению специалистов, это происходит потому, что женщины реже проходят интенсивную терапию при появлении первых признаков диабета и не лечатся таким количеством лекарств, как мужчины.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес