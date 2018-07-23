Названа болезнь, повышающая риск развития рака

Группа специалистов из Австралии, Великобритании и США проанализировала данные 20 миллионов пациентов. Исследование показало, что сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологии. Специалисты рассказали, как снизить риск заболевания раком груди

У женщин с этим заболеванием на 27% больше вероятность заболеть раком, чем у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний, сообщает РИА Новости. Для представителей сильной половины человечества этот показатель достигает 19%.

По мнению специалистов, это происходит потому, что женщины реже проходят интенсивную терапию при появлении первых признаков диабета и не лечатся таким количеством лекарств, как мужчины.