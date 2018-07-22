Изобретен щадящий и эффективный метод отбеливания зубов

Ученые разработали щадящий, но эффективный метод отбеливания зубов при помощи наночастиц. Кому приходилось отбеливать зубы традиционным способом, могут рассказать о неприятных ощущениях во время процедуры.

Научные сотрудники Наньчанского университета (Китай) изобрели метод отбеливания зубов при помощи наночастиц диоксида титана, которые перед нанесением на зубную эмаль покрывают слоем полидофамина.

Эффект становится очевидным уже через полчаса, а через четыре часа пациент стоматолога сможет продемонстрировать абсолютно белоснежную улыбку.

Результаты исследования опубликовало издание ACS Biomaterials Science and Engineering, сообщает Ридус.

Исследователи предупредил, что на начальной стадии процедуры зубы приобретают синеватый оттенок, но последующие четыре часа их облучают светом от синего светодиода. Польза этой процедуры еще и в том, что наночастицы обеззараживают поверхность зубов.