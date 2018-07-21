Специалисты рассказали, как снизить риск заболевания раком груди
21 июля 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Гарвардской школы исследовали взаимосвязь рациона питания и развития рака груди. Выяснилось, что риск возникновения заболевания меньше при принятии в пищу большого количества свежих овощей и фруктов.
Регулярное употребление пяти овощных и фруктовых порций снизит риск развития недуга почти на 12 процентов. Особенно полезны оранжевые и желтые овощи, показали исследования ученых. Для этого специалисты проанализировали информацию о 182 тысячах женщинах в возрасте до 60 лет, сообщает nplus1.ru. Также риск развития рака серьезно уменьшается при частом потреблении овощей семейства крестоцветных (например, брюссельской капусты).
При этом вероятность возникновения онкологии молочных желез увеличивается в связи с чрезмерным употреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.
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