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Названы пять самых жиросжигающих продуктов
19 июля 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Если вы решили избавиться от лишнего веса, лучшим решением будет включить в свой рацион жиросжигающие продукты. Специалисты перечислили пять продуктов, которые являются наиболее эффективными в этом плане.
На первом месте стоит артишок - источник пищевых волокон и антиоксидантов. Они прекрасно активируют выработку желчи и нормализуют уровень холестерина в крови. Также с помощью артишоков можно избавиться от отеков.
Далее по списку идет грейпфрут. Он нормализует уровень сахара в крови. Этот фрукт рекомендован людям, которые подвержены изнурительным физическим и умственным нагрузкам. Грейпфрут хоть и возбуждает аппетит, но при этом способствует похудению.
Молочной сыворотке отдали третье место. Она ускоряет метаболизм и способствует наращиванию мышечной массы.
На четвертом месте оказался зеленый чай, сообщает "Свободная пресса". В нем содержится настоящий арсенал антиоксидантов. Напиток выводит шлаки, канцерогены, защищает печень от вредного воздействия "вредных" продуктов.
Завершает ТОП-5 кайенский перец чили. Он незаменим для очищения артерий и стимуляции кровообращения. Его употребление увеличивает объемы выработки желудочного сока, что положительно сказывается на процессе метаболизма. Интересно, что данный продукт заставляет человека обливаться потом, выводя из организма отравляющие его вещества.
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