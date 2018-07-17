Простое и эффективное средство от перепадов давления посоветовали медики
17 июля 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские специалисты посоветовали простое и эффективное средство от перепадов артериального давления, которые наблюдаются у метеозависимых пациентов при резкой смене погоды. Врачи рекомендуют мятные капли.
Как пишет сайт tearoad.ru, при симптомах гипертонической болезни необходимо выпить 5-7 капель мятной настойки, разведенной в половине стакана воды. При гипотонии помогают настойки лимонника или боярышника.
Кроме того, люди, страдающие от перепадов давления, могут прибегнуть к самомассажу. Он заключается в массировании мочек и ушных раковин.
Ранее сообщалось, что исследователи выявили опасные для здоровья свойства популярного в Европе лекарства от давления. В настоящее время в медицинских кругах решается вопрос о полном запрете препарата, который способен вызывать образование злокачественных опухолей.
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