Простое и эффективное средство от перепадов давления посоветовали медики

Медицинские специалисты посоветовали простое и эффективное средство от перепадов артериального давления, которые наблюдаются у метеозависимых пациентов при резкой смене погоды. Врачи рекомендуют мятные капли.

Как пишет сайт tearoad.ru, при симптомах гипертонической болезни необходимо выпить 5-7 капель мятной настойки, разведенной в половине стакана воды. При гипотонии помогают настойки лимонника или боярышника.

Кроме того, люди, страдающие от перепадов давления, могут прибегнуть к самомассажу. Он заключается в массировании мочек и ушных раковин.

Ранее сообщалось, что исследователи выявили опасные для здоровья свойства популярного в Европе лекарства от давления. В настоящее время в медицинских кругах решается вопрос о полном запрете препарата, который способен вызывать образование злокачественных опухолей.