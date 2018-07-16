Как с такой метеозависимостью дотянуть до пенсии и жить дальше
16 июля 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные до сих пор спорят, существует ли метеозависимость человека или это всего лишь выдумки мнительных людей. Научные исследования подтверждают связь погоды со здоровьем, а метеозависимым является каждый третий житель планеты.
В начале XIX века американский географ Элсуорт Хантингтон вывел идеальные климатические условия: "средняя температура в 18 градусов Цельсия, а средняя влажность — 80%. Он считал, что нужно жить там, где есть несколько прохладных, но не холодных месяцев зимой; несколько тёплых, но не жарких месяцев летом; и постоянство в природных экстремумах... " Чуть позже учёные выяснили, что низкое атмосферное давление влияет на артериальное давление у человека.
Нарушение здоровья человека во время погодных перепадов - это сигнализация о слабости вегетативной системы. Оказывается, метеочувствительность зависит от географии. Люди в северных странах более устойчивы к колебаниям погоды, а болевые синдромы у них проявляются меньше, чем у жителей южных стран.
Учёные утверждают, что число метеопатов растёт в результате того, что мы много времени проводим вне природы, в искусственно созданном климате. Свою лепту в это вносят также стрессы и загрязнение окружающей среды.
Есть несколько известных способов борьбы с метеозависимостью - фитнес, закаливание, баротренировки, психотерапия.
Если состояние метеозависимости получит дальнейшее широкое распространение, впору вводить специальный медицинский диагноз и выдавать больничный лист.
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