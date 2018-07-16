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Женщины умирают от сердечной недостаточности чаще, чем мужчины
16 июля 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские ученые выяснили, что в течение года после диагностирования сердечной недостаточности женщины умирают чаще, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные исследования сотрудников Университета Оттавы.
Исследование показало, что представительницы слабого пола умирают на 14% чаще мужчин в течение года после установки диагноза. Для этого было проанализировано более 90 тысяч зарегистрированных в Оттаве случаев заболевания за 5 лет. Женщины составляли 47 процентов всех пациентов под наблюдением, они были в среднем на 4 года старше мужчин. Брались в расчет возраст, социоэкономический статус и все вероятные заболевания и расстройства, связанные с развитием проблем с сердцем. В зависимости от пола заболевания были разными, например, женщины чаще болели депрессией и деменцией, а представители сильного пола - алкоголизмом и диабетом, пишет Canadian Medical Association Journal.
Количество госпитализаций у женщин тоже оказалось больше, чем у мужчин - 98 и 91 случай на 1000 соответственно (данные за 2013 год).
Специалисты считают, что нужно более тщательно изучить течение болезни у пациента в зависимости от его пола, чтобы можно было подобрать наиболее подходящий метод лечения.
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