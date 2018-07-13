Диетолог предупреждает об опасных свойствах фруктов

Никто не отрицает, что фрукты очень полезная для человека еда. Они поставляют клетчатку в организм. Но врач-диетолог Елена Чедия предупреждает, что употреблять фрукты надо осторожно.

Первое, что нужно запомнить: фрукты лучше употреблять в первой половине дня, так как это основной источник опасных для фигуры углеводов. Также это важно для того, чтобы к ночи уровень сахара в крови понизился. Самое полезное - использовать фрукты как перекус между завтраком и обедом.

Диетолог отметила, что полным людям клетчатка только навредит. Люди с лишними килограммами должны меньше употреблять фруктов, в частности яблок, винограда и авокадо.Но это не значит, что нужно полностью ограничить их употребление.

Люди, болеющие язвенной болезнью, гастритом, заболеваниями поджелудочной железы тоже должны аккуратнее быть с фруктами.

Самыми нейтральными фруктами диетологи называют банан и абрикос.