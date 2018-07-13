Ученые нашли одну из причин неизлечимости рака у мужчин

Сотрудники Университета Кардиффа (Великобритания) нашли мутацию, способствующую развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, которая называется кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Ученые доказали, что зачать ребенка помогут орехи

Поначалу у больных с метастатическим раком простаты реакция на лечение положительная, снижается концентрация мужских половых гормонов, но позднее, года через 2–3 практически у всех развивается кастрационно-резистентная опухоль, которую уже нельзя вылечить, даже если показатели тестостерона в организме низкие.

Специалисты обнаружили, что мутация, влияющая на ген PIK3CA в клетках предстательной железы, благоприятствует развитию агрессивной формы новообразования. Другой ген PTEN отвечает за блокирование активности PI3K, и мутации в нем также вызывают развитие опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicaXpress.

Причина найдена, теперь ученым предстоит найти способы ее устранения.