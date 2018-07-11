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Гаджеты собирают ваши глаза в кучу
11 июля 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
К известным уже вредным проявлениям использования гаджетов немецкие учёные добавили нарушение биологических часов человека. Это очень опасно для здоровья, особенно маленьких детей.
Как говорится, чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не плакало. Многие родители, чтобы освободить своё время от навязчивых отпрысков, вручают им планшет или мобильный телефон, и забывают про ребёнка на несколько часов, пока устройство полностью не разрядится. Не будем затрагивать моральную сторону этого поведенческого типа, но здоровье детей действительно в большой опасности.
Специалисты из немецкого независимого информационно-просветительского общества Kuratorium Gut Sehen (KGS) установили, что для привычной работы глаза необходимо постоянное переключение зрения с ближнего расстояния на дальнее. А во время пользования смартфонами, планшетами и компьютерами глаза работают только в режиме ближнего видения. Это становится причиной ранней близорукости.
Чем ближе объект к глазам, тем больше глазные яблоки поворачиваются к центру. Так, газеты мы читаем на расстоянии 40 см от глаз, компьютер находится в 70 см от наших очей, а смартфон - всего в 20 см. И ваши зрачки как бы собраны в кучу в течение нескольких часов. Понятно, что это совсем не полезно.
К тому же синее свечение экранов смартфонов поражает сетчатку глаз и выводит из строя биологические часы, нарушает нервную систему. Поэтому специалисты советуют поменьше пользоваться гаджетами (хорошую вещь так не назовут) и побольше времени проводить на свежем воздухе.
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