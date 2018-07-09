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Ученые доказали, что зачать ребенка помогут орехи
9 июля 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Потребление миндаля, фундука и грецких орехов улучшает репродуктивные возможности. Таковы выводы сделали специалисты из Университета Виргили и Ровира, они озвучили их на медицинской конференции в Барселоне.
Как выяснили специалисты, у мужчин, которые включают эти продукты в рацион, увеличивается численность и подвижность сперматозоидов. Для этого было проведено исследование, длящееся 14 недель, в эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. 119 добровольцев ежедневно употребляли по 60 грамм миндаля, грецких орехов и фундука. Затем специалисты провели анализы спермы и заметили позитивные изменения в ее ДНК.
В орехах есть витамины и питательные вещества, которые могут хотя бы частично «компенсировать» влияние вредных привычек и плохой экологии на мужской организм.
Ранее сообщалось, что исследователи из Швеции обнаружили новое эффективное средство предотвращения инфаркта и инсульта. Ученые посоветовали людям, желающим избежать этих смертельно опасных заболеваний, регулярно есть орехи.
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