Ученые доказали, что зачать ребенка помогут орехи

Потребление миндаля, фундука и грецких орехов улучшает репродуктивные возможности. Таковы выводы сделали специалисты из Университета Виргили и Ровира, они озвучили их на медицинской конференции в Барселоне.

Как выяснили специалисты, у мужчин, которые включают эти продукты в рацион, увеличивается численность и подвижность сперматозоидов. Для этого было проведено исследование, длящееся 14 недель, в эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. 119 добровольцев ежедневно употребляли по 60 грамм миндаля, грецких орехов и фундука. Затем специалисты провели анализы спермы и заметили позитивные изменения в ее ДНК.

В орехах есть витамины и питательные вещества, которые могут хотя бы частично «компенсировать» влияние вредных привычек и плохой экологии на мужской организм.

Ранее сообщалось, что исследователи из Швеции обнаружили новое эффективное средство предотвращения инфаркта и инсульта. Ученые посоветовали людям, желающим избежать этих смертельно опасных заболеваний, регулярно есть орехи.