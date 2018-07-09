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Чем чаще всего болеют наши дети
9 июля 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов в интервью журналу "Огонёк" обозначил наиболее распространённые заболевания среди современных детей.
На первое место специалист поставил заболевания опорно-двигательного аппарата. Дети мало двигаются, много времени проводят за компьютером. И 40 процентов подростков уступают в своём развитии сверстникам 60-х годов, а 30 процентов юношей не могут служить в армии.
На втором месте по рейтингу главного педиатра - заболевания желудочно-кишечного тракта. Дети стали меньше есть молочных продуктов, овощей и фруктов - и вот результат.
Третье место занимают болезни органов дыхания - ОРЗ, бронхиальная астма, бронхиты.
Нашлось место в этом списке и детскому ожирению, а также психическим заболеваниям. По всем показателям детского здоровья, рассматриваемым Александром Барановым, видно, что каждое последующее поколение россиян слабее по здоровью предыдущего.
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