Чем чаще всего болеют наши дети

Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов в интервью журналу "Огонёк" обозначил наиболее распространённые заболевания среди современных детей.



На первое место специалист поставил заболевания опорно-двигательного аппарата. Дети мало двигаются, много времени проводят за компьютером. И 40 процентов подростков уступают в своём развитии сверстникам 60-х годов, а 30 процентов юношей не могут служить в армии.



На втором месте по рейтингу главного педиатра - заболевания желудочно-кишечного тракта. Дети стали меньше есть молочных продуктов, овощей и фруктов - и вот результат.



Третье место занимают болезни органов дыхания - ОРЗ, бронхиальная астма, бронхиты.



Нашлось место в этом списке и детскому ожирению, а также психическим заболеваниям. По всем показателям детского здоровья, рассматриваемым Александром Барановым, видно, что каждое последующее поколение россиян слабее по здоровью предыдущего.



