Американские онкологи нашли средство от ранней смерти

Любители кофе живут дольше людей, равнодушных к этому напитку. Соответствующее заключение сделали медицинские специалисты, работающие в Соединенных Штатах.

По мнению сотрудников американского Национального института рака, ежедневное употребление шести и более чашек кофе снижает риск ранней смерти от любых недугов. Данный факт ученые зафиксировали по итогам исследования, которое заняло десять лет, пишет сайт zdorowiye.ru.

Ранее сообщалось, что в Университете Южной Каролины пришли к противоположным выводам. Представители учебного заведения заявили, что при употреблении более четырех чашек напитка в день значительно увеличивается вероятность внезапной кончины.