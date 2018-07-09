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Американские онкологи нашли средство от ранней смерти
9 июля 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Любители кофе живут дольше людей, равнодушных к этому напитку. Соответствующее заключение сделали медицинские специалисты, работающие в Соединенных Штатах.
По мнению сотрудников американского Национального института рака, ежедневное употребление шести и более чашек кофе снижает риск ранней смерти от любых недугов. Данный факт ученые зафиксировали по итогам исследования, которое заняло десять лет, пишет сайт zdorowiye.ru.
Ранее сообщалось, что в Университете Южной Каролины пришли к противоположным выводам. Представители учебного заведения заявили, что при употреблении более четырех чашек напитка в день значительно увеличивается вероятность внезапной кончины.
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