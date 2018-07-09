Ученые доказали пользу употребления вина для сохранения психического здоровья

Употребление красного вина помогает сохранить психическое здоровье. К таким выводам в ходе своих исследований пришли израильские специалисты.

Сотрудники Тель-Авивского университета обнаружили, что в алкогольном напитке, а также зеленом чае содержатся вещества, которые блокируют образование токсичных метаболитов. Под действием последних развиваются нейродегенеративные расстройства, приводящие к нарушениям психики, пишет сайт tearoad.ru.

Ранее ученые подсказали простой и эффективный способ омоложения головного мозга. Исследователи рекомендовали принимать солнечные ванны – ультрафиолет способствует появлению новых нейронов.