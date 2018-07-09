Мазь от артрита нано или не нано? Размазывайте на коленях миллионы долларов

Убыточная государственная компания Роснано отличилась ещё одной афёрой - разработкой и распространением наномази Flexiseq для облегчения симптомов артрита- заболевания, которым страдает большинство пожилых людей.



В её создание госкомпания вложила миллионы долларов, и у людей пожилого и старческого возраста появилась надежда избавиться от болей благодаря этой панацее, но, как показали клинические исследования, мазь оказалась безвредной и бесполезной.



Тем не менее, россияне могут купить её через интернет за 3000 рублей. Впоследствии "нанисты" обещали заполнить ею полки всех аптек. Одураченным тут оказался даже экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который всячески рекламировал и поддерживал этот сомнительный проект.



До сих пор неизвестно, сколько государственная корпорация Роснано потратила государственных денег на эту мазь от атрита. По данным "Новой газеты", поначалу планировалась сумма в 300 млн долларов США. Интересно, Чубайс опять не причём?