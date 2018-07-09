Как живут пенсионеры в Израиле

В России с этого года началось создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Тем интересней в этой связи посмотреть на опыт Израиля, где гериатрическая реформа продолжается более 20 лет.

В Израиле реформа гериатрической системы началась в 1996 году. Почти все дома престарелых в этой стране – частные. Государство в лице Минздрава осуществляет постоянный мониторинг условий проживания и качества оказания социальной и медицинской помощи пожилым людям, проживающим в таких учреждениях.

Вообще же заботой о пожилых людях в Израиле занято много министерств – здравоохранения, социальной опеки, социального страхования, обороны, внутренних дел, образования. В частности, Министерство национального страхования выделяет финансовую помощь семьям, которые ухаживают за своими пожилыми родственниками. Эти деньги можно потратить, например, на оплату сиделки. Так что большинство израильских стариков живет дома.

Впрочем, если семья не в состоянии обеспечить надлежащий уход своему пожилому родственнику, нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к специалистам и поместить человека в учреждение долговременного ухода: все знают, что здесь хорошие условия проживания и высокий уровень сервиса. Но в этом случае семья оплачивает расходы на содержание родственника. Государство платит только за тех, у кого нет ни родственников, ни денег, ни недвижимости, которую можно было бы сдавать в аренду, чтобы оплачивать пребывание в доме престарелых.

Любой пожилой гражданин Израиля может сам выбрать, где и как ему жить. Он может оставаться дома и получать услуги сиделки. Может пойти в дом престарелых или посещать отделение дневного пребывания. «Важно отталкиваться от человека и его потребностей», - уверена инспектор гериатрических учреждений Израиля Клаудия Консон.

В Израиле нет психоневрологических интернатов – они не нужны. В числе важнейших задач израильской гериатрии – сохранение активности пожилого человека и его права на выбор, занятость, общение, уважение к правам и к личности человека. «Честь и достоинство, любовь к человеку, терпение, доброе слово и улыбка – это главные инструменты в нашей работе», - записано в уставе одного из частных домов престарелых Израиля.

«Я спокойно плачу налоги. Израиль – это социальное государство. Если где и смогли построить социализм, то здесь. Вообще, всю социальную политику Израиля можно описать в трех предложениях. Евреи своих не бросают. Еврей не должен быть голодным. Еврей не может жить на улице», - цитирует слова Клаудии Консон «КоммерсантЪ».