Ученые доказали: галстуки опасны для мужчин
7 июля 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн при проведении серии новых экспериментов смогли доказать, что галстуки действительно душат мужчин. При их ношении ухудшается кровообращение головного мозга.
Молодые люди, принимающие участие в эксперименте, на 15 минут надевали галстук, который завязывали виндзорским узлом. Ими была пройдена процедура МРТ. Выяснилось, что у испытуемых на 7,5% замедлилось кровоснабжение организма, сообщает Газета.Ru. Работа мозга ухудшается, повышается внутриглазное давление и риск смертельных заболеваний.
Специалисты считают, что работодатели должны пересмотреть дресс-код и отказаться от обязательного ношения галстука.
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