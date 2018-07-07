Ученые доказали: галстуки опасны для мужчин

Учёные из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн при проведении серии новых экспериментов смогли доказать, что галстуки действительно душат мужчин. При их ношении ухудшается кровообращение головного мозга.

Молодые люди, принимающие участие в эксперименте, на 15 минут надевали галстук, который завязывали виндзорским узлом. Ими была пройдена процедура МРТ. Выяснилось, что у испытуемых на 7,5% замедлилось кровоснабжение организма, сообщает Газета.Ru. Работа мозга ухудшается, повышается внутриглазное давление и риск смертельных заболеваний.

Специалисты считают, что работодатели должны пересмотреть дресс-код и отказаться от обязательного ношения галстука.