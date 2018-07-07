В Минздраве рассказали о привычках долгожителей

Специалисты утверждают, что способность человека жить долго лишь на 20% определяется генетикой. А на 80% человеческое долголетие формируется образом жизни и повседневными привычками.

«Долгожители имеют мало вредных привычек. Как правило, они не курят и не злоупотребляют алкоголем. Они достаточно физически активны и социально адаптированы. Такие люди продолжают активно общаться после выхода на пенсию, занимаются общественной деятельностью. В их повседневном рационе много овощей и фруктов», - рассказала о привычках долгожителей главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Кроме того, Ольга Ткачева подчеркнула важность активной работы мозга: «Чем больше интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше и тем более он сохранен и здоров».

«Если в вашем роду были долгожители, то и у вас есть шансы им стать», - не отрицает специалист влияние наследственности.

Ранее Минздрав РФ опубликовал прогноз об увеличении продолжительности жизни россиян к 2030 году, сообщает RT.