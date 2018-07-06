Медики раскрыли метод снижения давления без приема лекарств

Медицинские специалисты раскрыли метод снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Соответствующая заметка появилась на страницах СМИ.

Врачи полагают, что привести давление в норму можно путем исключения из рациона соленых продуктов. Для гипертоников норма — не более пяти граммов соли в день, это эквивалентно примерно одной чайной ложке.

Кроме того, людям с повышенным давлением необходимо отказаться от алкоголя, ограничивать себя в употреблении кофе и поменьше нервничать. Кроме того, очень важно вести активный образ жизни. Ежедневные физические нагрузки, например, ходьба, благотворно сказываются на состоянии сердца, пишет сайт saphris.ru.

Ранее в пятницу сообщалось, что ученые подсказали простой и эффективный способ омоложения головного мозга.