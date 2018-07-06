Медики сообщили необходимое число ежедневных шагов

В Минздраве рассказали, что нужно делать, чтобы жить активно, полноценно и долго после 60 лет. Для этого необходимо придерживаться активного образа жизни и проходить ежедневно не менее десяти тысяч шагов.

Об этом сообщила главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук Ольга Ткачева. Она советует 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде.

Ткачева также отметила, что на качество жизни после 60 влияют вредные привычки, сообщает РИА Новости. Неплохо было бы отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем, сладкой и соленой пищей и есть больше фруктов и овощей.