Простой и эффективный способ омоложения мозга подсказали ученые

Ученые открыли простой и надежный способ омоложения головного мозга. Речь идет о солнечных ваннах.

Специалисты выяснили в ходе экспериментов, проведенных на мышах, что под воздействием ультрафиолета в мозге возникают и развиваются новые нейроны. Это приводит к улучшению запоминания и усилению других когнитивных функций, говорится в заметке, опубликованной сайтом yellmed.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудники одного из американских университетов назвали эффективный способ сохранить память в пожилом возрасте. По итогам опыта с участием грызунов ученые пришли к выводу, что люди с широким кругом общения имеют больше шансов избежать когнитивных нарушений, нежели одиночки.