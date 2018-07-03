Скворцова рассказала о проблемах с обеспечением регионов лекарствами

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что проблемы с лекарственным обеспечением регионов носят организационный характер. Они связаны с недостатками в логистике.

«Часто проблемы с лекарственным обеспечением регионов носят организационный характер и связаны с недостатками в логистике и управлении товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения», - заявила Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

Глава российского Минздрава также отметила, что в этом году ведомство получило полномочия по разработке единых требований к медицинским информационным системам. Уже в будущем году планируется переход на единый формат обмена информацией в регионах. «Это позволит персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента», - приводит слова министра РИА Новости.