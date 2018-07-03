Россиян предупредили о возможной вспышке дифтерии на Украине

В Роспотребнадзоре предупредили, что на Украине существует угроза вспышки дифтерии. Инфекционное заболевание может распространиться на территории страны уже в самое ближайшее время.

В Луганской области уже зарегистрировали два случая дифтерии. По данным ВОЗ, в последние 3 года на Украине существует острая нехватка вакцин против дифтерии и кори. Выявление инфекции при этом осложняется тем, что в регионе просто не проводят необходимые для этого серологические исследования.

В аптеках и частных клиниках приобрести вакцины нет возможности, поскольку их сразу же разбирают. При этом в государственных поликлиниках есть вакцины, но индийского производства. Проблема с ними в том, что они являются цельноклеточным типом вакцин, которые вызывают у детей сильную реакцию, пишет REGNUM.