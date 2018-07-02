Специалисты рассказали, какая еда опасна в жару

Самой опасной едой в жаркое время года становится уличный фаст-фуд. Сезонные общепиты часто не оборудованы системами водоснабжения и канализации, в них отсутствуют условия для соблюдения даже элементарных правил гигиены.

В таких заведениях зачастую не соблюдают технологию изготовления кулинарных продуктов из мяса, рыбы и овощей, например, шаурмы и соусов.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют также отказаться от выпечки с начинками - творогом, мясом и другими. Какой бы свежей она не была, на фоне жаркой погоды пирожки способны за считанные часы превратиться в особо опасные.

К нежелательным к употреблению в жару специалисты отнесли также колбасы, паштеты, салаты, суши с рыбой. И обращайте внимание на стоимость продукта, снижение цены часто говорит о том, что срок годности истекает.