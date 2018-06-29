Эксперт рассказал, как снизить смертность от онкозаболеваний

Чтобы избежать роста количества онкологических заболеваний при увеличении продолжительности жизни в России, требуется изменить в обществе отношение к их профилактике, считают специалисты.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что проблема онкологии является одной из наиболее острых в сфере отечественного здравоохранения.

В настоящее время в России уделяется много внимания диагностике и лечению онкологических заболеваний. Однако этого недостаточно: нужна профилактика и скрининг здорового населения, чтобы выявлять предраковые заболевания и онкологические патологии на ранней стадии, отмечают эксперты.

«Если мы хотим снизить уровень онкологической заболеваемости, нужен определенный настрой в обществе. Нужно, чтобы все общество активно боролось с курением, алкоголизмом, неправильным питанием. Вопросы профилактики – это не менее 50% вклада в снижение смертности от онкологических заболеваний», - уверен директор ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Петрова» Минздрава России Алексей Беляев. Мнение эксперта приводит РИА Новости.