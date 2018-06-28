Диетологи советуют болельщикам в жару пить квас, а не пиво

Футбольным болельщикам лучше пить в жару квас или минеральную воду, а не пиво, советуют диетологи. Если в жару употреблять алкоголь, это приводит к обезвоживанию организма.

Также пиво оказывает большую нагрузку на поджелудочную железу, сообщает агентство "Москва".

Лучше уж квас, только натуральный, не бутилированный. А минеральную воду надо пить маленькими глотками и не очень холодной. Ледяная вода приводит к сильному стрессу в человеческом организме.

Кстати, британские медицинские специалисты обнаружили, что употребление обычной питьевой воды является эффективным средством от перепадов артериального давления.