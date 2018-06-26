Ученые рассказали, какие предметы быта могут спровоцировать полноту

Согласно последним исследованиям американских ученых, проблемы с лишним весом у людей могут быть вызваны не только неправильными пищевыми привычками или низкой физической активностью.

Избыточную полноту у человека могут спровоцировать вполне привычные предметы обихода – мебель, косметика и даже туалетные принадлежности. Все дело в том, что во многих привычных нам предметах обихода содержатся скрытые химикаты, оказывающие негативное влияние на гормональную систему, пояснили диетологи.

«Химические вещества в определенных предметах нарушают гормональную систему, от чего человек и начинает полнеть. К опасным предметам относится антипригарная посуда, пластиковые бутылки, зубная паста, косметические средства, а также различные упаковки для пищи», - заявил американский врач-диетолог Брюс Блумберг, руководивший проведенным исследованием.

Получив результаты исследования, врач выступил с призывом ограничить использование предметов, включенных в «опасный список», сообщает «Свободная пресса».