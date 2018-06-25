Опасные последствия употребления зеленого чая выявили медики

Употребление зеленого чая может привести к опасным последствиям при лечении онкологических заболеваний. Об этом заявили медицинские специалисты, работающие в расположенном в Соединенных Штатах Калифорнийском университете.

Ранее, в мае, в научной прессе появилась публикация, в которой говорится о том, что содержащийся в напитке полифенол способен уничтожать раковые клетки. Такое открытие сделали исследователи из Великобритании.

Американские медики не отрицают вывода о благотворном влиянии на организм названного вещества. При этом специалисты настаивают на том, что зеленый чай может навредить проходящим курс лечения онкобольным. Согласно точке зрения представителей Калифорнийского университета, напиток снижает действие препаратов против рака, пишет сайт tearoad.ru.