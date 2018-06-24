Британские ученые доказали пользу позднего подъёма в школу

Британские учёные доказали, что поздний подъём в школу улучшает концентрацию учащихся и, как следствие, их успеваемость на уроках. Эксперимент был проведен в графстве Беркшир, в частном школьном заведении для девочек.

В качестве эксперимента начало уроков для учениц старших классов перенесли с 8:30 на 10:00.

В результате девочки перестали быть угрюмыми с утра, что отметили их родители, и стали более сосредоточенными на занятиях, школьницы проявляли большую заинтересованность в учебном процессе, улучшилась концентрация на занятиях, сообщает lenta.ru. С введением нового расписания успеваемость в школе, по оценкам ученых и педагогов, выросла чуть ли не в два раза.