Британские ученые доказали пользу позднего подъёма в школу
24 июня 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Британские учёные доказали, что поздний подъём в школу улучшает концентрацию учащихся и, как следствие, их успеваемость на уроках. Эксперимент был проведен в графстве Беркшир, в частном школьном заведении для девочек.
В качестве эксперимента начало уроков для учениц старших классов перенесли с 8:30 на 10:00.
В результате девочки перестали быть угрюмыми с утра, что отметили их родители, и стали более сосредоточенными на занятиях, школьницы проявляли большую заинтересованность в учебном процессе, улучшилась концентрация на занятиях, сообщает lenta.ru. С введением нового расписания успеваемость в школе, по оценкам ученых и педагогов, выросла чуть ли не в два раза.
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