Исследователи объяснили неизлечимость рака

Шведские ученые нашли причину того, что онкологические заболевания на данный момент являются неизлечимыми. Соответствующее исследование провели сотрудники Лундского университета.

Выводы специалистов изложены в материале, появившемся на MedicalXpress. Как пишет издание, ученые осуществили анализ опухолей различных органов и выяснили, что в ходе разрастания злокачественных новообразований в них появляются несколько типов клеток-клонов, которые провоцируют рецидив после пройденного пациентом курса лечения.

Ранее в пятницу сообщалось, что исследователи из Германии рассчитали дозу кофе, безопасную для сердца. По мнению ученых, употребление напитка способствует запуску процесса, который существенно улучшает деятельность эндотелиальных клеток.